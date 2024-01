Silver One Aktie: Das dürfte Probleme geben!

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien spielen eine wichtige Rolle bei der Bewertung einer Aktie. In den letzten vier Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild bei Silver One, weshalb die Aktie als "Neutral" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich nicht wesentlich verändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der "Metalle und Bergbau"-Branche hat Silver One in den letzten 12 Monaten eine Performance von -22,45 Prozent erzielt. Im Branchendurchschnitt fielen ähnliche Aktien um -10,43 Prozent, was bedeutet, dass Silver One um -12,02 Prozent unterperformt hat. Auch im Sektorvergleich ergibt sich eine Unterperformance von 12,02 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in dieser Kategorie führt.

Die Dividendenrendite von Silver One liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,66 Prozent liegt. Diese Differenz von -3,66 Prozent führt zu einer Bewertung der Dividendenpolitik als "Schlecht" durch die Redaktion.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Silver One liegt bei 80, was als "überkauft" eingestuft wird und somit zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 50 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Schlecht" für Silver One auf diesem Niveau.

