Silver One Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Die Aktie von Silver One bekommt gemischte Bewertungen in verschiedenen Bereichen. In Bezug auf die Dividende und den Aktienkurs liegt die negative Differenz bei -3,83 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik durch die Analysten.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Silver One in den letzten 12 Monaten eine Performance von -6,25 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" liegt die Outperformance bei +5,2 Prozent. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment in Bezug auf Silver One war in den letzten zwei Wochen eher neutral. In den letzten ein, zwei Tagen waren die Anleger jedoch überwiegend positiv gestimmt, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund der Abweichung vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt die Bewertung jedoch bei "Neutral".

Insgesamt erhält das Unternehmen gemischte Bewertungen in Bezug auf Dividende, Aktienkurs, Anleger-Sentiment und technische Analyse.

Silver One kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Silver One jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Silver One-Analyse.

Silver One: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...