Silver One Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie von Silver One eine Rendite von -6,25 Prozent, was im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Materialien" 5,41 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -11,66 Prozent, wobei Silver One aktuell 5,41 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Silver One neutral eingestuft ist. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 50 und der RSI25 für 25 Tage bei 44,9, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien rund um Silver One zeigen ein neutrales Stimmungsbild, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft.

In den letzten Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Stärke der Diskussion rund um Silver One, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

