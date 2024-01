Silver Mountain Resources Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Die Stimmungslage unter Anlegern in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral. An zwei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer rote Werte, es gab jedoch keine positiven Diskussionen. An insgesamt drei Tagen war die Stimmung größtenteils neutral. In diesen Tagen beschäftigten sich die Anleger verstärkt mit negativen Themen bezüglich des Unternehmens Silver Mountain. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Schlecht" und das Anleger-Sentiment wird dementsprechend als "Schlecht" eingestuft.

Ein wichtiger Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei wurden die Diskussionsintensität sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Für Silver Mountain ergaben sich interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, wodurch ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung abgeleitet wird. Insgesamt führt dies zu einer "Neutral"-Einstufung.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Silver Mountain-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,13 CAD. Der letzte Schlusskurs liegt mit 0,085 CAD somit um -34,62 Prozent darunter, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage ergibt mit einem Wert von 0,09 CAD eine unterdurchschnittliche Bewertung. Somit erhält die Silver Mountain-Aktie aus charttechnischer Sicht ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf für einen Zeitraum von 7 Tagen. Für die Silver Mountain-Aktie zeigt sich hier ein neutraler Wert von 66,67, was bedeutet, dass sie weder überkauft noch -verkauft ist. Bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich ein Wert von 58, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Somit erhält die Silver Mountain-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Einstufung für den RSI.

Insgesamt ergibt sich also für die Silver Mountain-Aktie eine neutrale Einschätzung hinsichtlich des Anleger-Sentiments sowie der technischen und relativen Stärke.

