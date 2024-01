Silver Mountain Resources Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Die technische Analyse der Silver Mountain-Aktie zeigt gemischte Bewertungen. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 0,14 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 0,1 CAD um -28,57 Prozent abweicht, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Betrachtet man hingegen den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen, so liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+25 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Silver Mountain-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Silver Mountain-Aktie zeigt ebenfalls eine neutrale Einschätzung. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 50, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Auch auf 25-Tage-Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da der RSI-Wert bei 39,29 liegt. Die Analyse der RSIs führt somit zu einem insgesamt "Neutral"-Rating.

Die Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien bezüglich Silver Mountain haben sich in den letzten vier Wochen nicht wesentlich verändert. Daher wird die Aktie auch hier mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Die Diskussion in den Social Media zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Silver Mountain eingestellt waren, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden vornehmlich neutral aufgenommen. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Silver Mountain daher von der Redaktion ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysen, dass die Silver Mountain-Aktie derzeit ein "Neutral"-Rating erhält.

