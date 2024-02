Silver Mountain Resources Aktie: Gut oder schlecht?

In den letzten Wochen konnte bei Silver Mountain keine signifikante Veränderung im Sentiment und Buzz festgestellt werden. Die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien blieb neutral, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion und die Anzahl der Beiträge gab es keine signifikanten Unterschiede, wodurch auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt.

Bei der technischen Analyse der Aktie wurde der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Silver Mountain-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet. Mit einem aktuellen Wert von 0,11 CAD liegt der letzte Schlusskurs (0,095 CAD) deutlich darunter, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein nahezu identischer Wert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält die Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Silver Mountain-Aktie weist einen Wert von 75 auf, was auf eine Überkauftheit hindeutet und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage Basis zeigt jedoch weder überkaufte noch überverkaufte Signale, wodurch eine "Neutral"-Einstufung erfolgt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Silver Mountain.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt daher eine "Gut"-Einstufung für Silver Mountain.

