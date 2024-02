Silver Mines Aktie: Das darf nicht passieren!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für diesen Punkt der Analyse wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Silver Mines herangezogen. Aktuell liegt der RSI7 bei 40 Punkten, was darauf hinweist, dass Silver Mines weder überkauft noch überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 55,56, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hindeutet.

Das Anleger-Sentiment für Silver Mines war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. An fünf Tagen dominierten positive Themen, während an sechs Tagen die Stimmung eher negativ war. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegen die negativen Themen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Diskussionsintensität für Silver Mines war in letzter Zeit unterdurchschnittlich, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine positive Tendenz, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Silver Mines derzeit bei 0,17 AUD. Da der Aktienkurs bei 0,14 AUD lag, ergibt sich eine negative Differenz von -17,65 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Auch in Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt sich eine negative Differenz von -6,67 Prozent, was erneut zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt lautet der Befund daher "Schlecht".

Silver Mines kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Silver Mines jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Silver Mines-Analyse.

Silver Mines: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...