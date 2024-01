Silver Mines Aktie: Ist es vollbracht?

Die technische Analyse der Silver Mines ergibt auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ein "Schlecht"-Rating. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,18 AUD, während der Aktienkurs (0,16 AUD) um -11,11 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch auf Basis der vergangenen 50 Tage zeigt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 0,17 AUD, was einer Abweichung von -5,88 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Silver Mines wird von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen der vergangenen zwei Wochen ergibt, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Ein Blick auf das Sentiment und den Buzz zeigt, dass die Silver Mines-Aktie eine mittlere Diskussionsintensität aufweist, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist negativ, was eine Bewertung als "Schlecht"-Wert bedeutet. Insgesamt ergibt sich daher für Silver Mines in diesem Punkt die Einstufung als "Schlecht".

Der Relative Strength-Index ordnet die Aktie der Silver Mines als Neutral-Titel ein. Der RSI7 für sieben Tage ergibt einen Wert von 55,56, während der RSI25 für 25 Tage bei 53,85 liegt. Beide Werte führen zu einer "Neutral"-Empfehlung. Somit ergibt sich ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

