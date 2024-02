Silver Mines Aktie: Anleger sollten vorbereitet sein …

Weitere Suchergebnisse zu "Silver Mines":

Die technische Analyse der Silver Mines-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 0,17 AUD verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 0,14 AUD aus dem Handel ging, was einem Abstand von -17,65 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 0,15 AUD, was einer Differenz von -6,67 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich also auf Basis der beiden Zeiträume eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurden über Silver Mines besonders negativ diskutiert, wobei an fünf Tagen positive Themen überwogen, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein, zwei Tagen überwiegen die negativen Themen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um Silver Mines wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet. Dabei zeigte die Aktie nur wenig Aktivität, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine positive Veränderung, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 40 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hindeutet. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls weder überkauft noch überverkauft an (Wert: 55,56), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Zusammen ergibt sich also ein "Neutral"-Rating für das Silver Mines-Wertpapier in diesem Abschnitt.

