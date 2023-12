Silver Mines Aktie: Alles nach Plan!

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Die technische Analyse der Silver Mines-Aktie zeigt gemischte Signale. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Aktie über die letzten 200 Handelstage ergibt sich ein Wert von 0,18 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 0,17 AUD liegt, was einem Unterschied von -5,56 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Bei Berücksichtigung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein neutraleres Bild, mit einem aktuellen Wert von 0,17 AUD und einem letzten Schlusskurs auf ähnlichem Niveau.

Auch der Relative Strength-Index (RSI) zeigt gemischte Signale. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 50, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 für 25 Tage bei 47,83 liegt und ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. In Bezug auf den RSI erhält die Aktie daher insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt eine überwiegend positive Stimmung unter den Marktteilnehmern, allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich negative Nachrichten über das Unternehmen verbreitet. Auf Basis dieser Stimmungsanalyse erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionstätigkeit langfristig unterdurchschnittlich ist und kaum Änderungen in der Stimmung auftreten. Daher wird für das langfristige Stimmungsbild ein Gesamtergebnis von "Schlecht" ermittelt.

Insgesamt ergibt sich auf Basis der technischen Analyse, des Relative Strength-Index und der Stimmungs- und Diskussionsintensität ein gemischtes Bild, das die Silver Mines-Aktie mit einem neutralen bis schlechten Rating versehen lässt.

