Silver Life Aktie: Bloß aufpassen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für die Silver Life-Aktie betrachten wir den kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie den etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 81,16 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 70,41 an, dass die Silver Life-Aktie überkauft ist und somit ein weiteres "Schlecht"-Rating erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz für Silver Life festgestellt werden. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde neutral über Silver Life diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessierten. Aus diesem Grund erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Silver Life derzeit bei 1191,48 JPY verläuft, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der Aktienkurs selbst ging bei 857 JPY aus dem Handel und hat damit einen Abstand von -28,07 Prozent aufgebaut. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) zeigt sich mit einem Niveau von 1013,78 JPY eine Differenz von -15,46 Prozent und somit ein weiteres "Schlecht"-Signal. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume von "Schlecht" für die Silver Life-Aktie.

