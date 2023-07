Silver Lake sichert sich fast 85 Prozent der Anteile an der Software AG

Weitere Suchergebnisse zu "Software AG":

DARMSTADT (dpa-AFX) - Der US-Technologieinvestor Silver Lake hat sich die überwiegende Mehrheit an der Software AG gesichert. Zum Ende der erweiterten Annahmefrist am 17. Juli halte der Investor 84,29 Prozent der Anteile an den Darmstädtern, wie er am Donnerstag mitteilte. Die Transaktion muss noch von den Behörden genehmigt werden. Silver Lake hofft auf den Abschluss der Übernahme im vierten Quartal.

Der Investor bekräftigte erneut, keinen Beherrschungs- und/oder Gewinnabführungsvertrag abschließen zu wollen. Die im MDax der mittelgroßen Werte notierte Software AG soll aber wie bekannt so schnell wie möglich von der Börse genommen werden./ngu/jha/