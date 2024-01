Silver Grant Industries Aktie: So nicht zu erwarten!

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Der Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist nicht nur die Analyse der Bankhäuser, sondern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Aktie von Silver Grant zeigt eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Silver Grant zeigt in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Silver Grant bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

In fundamentalen Kriterien betrachtet, zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Silver Grant mit einem Wert von 12,89 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies entspricht einer Abweichung von 60 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Chemikalien" von 31. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Silver Grant mit einer Rendite von -54,55 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Immobilien") mehr als 21 Prozent darunter liegt. Die "Chemikalien"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -34,39 Prozent, und auch hier liegt Silver Grant mit 20,15 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr erhält sie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Silver Grant-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 0,25 HKD mit dem aktuellen Kurs (0,14 HKD) eine Abweichung von -44 Prozent aufweist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-30 Prozent), so dass auch hier die Silver Grant-Aktie ein "Schlecht"-Rating erhält. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

