Silver Grant Industries Aktie: Ist das wirklich wahr?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier momentan "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Die Silver Grant-Aktie wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 26,32 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 42,7, was darauf hindeutet, dass Silver Grant weder überkauft noch überverkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Silver Grant eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Auf Basis der Stimmungsanalyse wird Silver Grant daher eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung gegeben.

Die Stimmung rund um Aktien wird nicht nur durch Analysen aus Bankhäusern beeinflusst, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. In Bezug auf Silver Grant ergab die Untersuchung, dass die Beitragsanzahl eine mittlere Aktivität zeigte, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Silver Grant zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird der Aktie von Silver Grant bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" gegeben.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Silver Grant aktuell bei 0,2 HKD verortet. Da der Aktienkurs selbst bei 0.128 HKD aus dem Handel ging und somit einen Abstand von -36 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht". Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt bei +16,36 Prozent, was zu einem "Gut"-Signal führt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

