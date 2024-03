Silver Grant Industries Aktie: Ist das noch normal?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Silver Grant betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 33,33 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 51,64, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Immobiliensektor liegt Silver Grant mit einer Rendite von -61,85 Prozent mehr als 26 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche, die auf eine mittlere Rendite von -36,4 Prozent kommt, liegt Silver Grant mit 25,45 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Investoren, die aktuell in die Aktie von Silver Grant investieren, können bei einer Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag in Höhe von 6,59 Prozentpunkten erzielen. Dies führt zu einer negativen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Auf dieser Basis ist Silver Grant mit einem Wert von 12,89 deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt in der Chemikalienbranche und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 31,78, was einen Abstand von 59 Prozent bedeutet. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

