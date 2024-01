Silver Grail Aktie: Das kann keiner glauben

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Es wurden weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Silver Grail diskutiert. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" im Hinblick auf das Anleger-Sentiment.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar umkehren. Die Diskussionsintensität und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen in den sozialen Medien können zu neuen Einschätzungen für Aktien führen. In Bezug auf die Diskussionsintensität hat Silver Grail eine mittlere Aktivität gezeigt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Silver Grail derzeit bei 0,11 CAD, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der Aktienkurs selbst lag bei 0,1 CAD, was einem Abstand von -9,09 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 0,12 CAD, was einer Differenz von -16,67 Prozent entspricht und somit zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Bewertung von "Schlecht" basierend auf beiden Zeiträumen.

Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Silver Grail beträgt 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie liegt. Daher erhält Silver Grail eine "Neutral"-Bewertung für die Dividendenpolitik von den Analysten.

