Silver Grail Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

Die Dividendenrendite für Silver Grail beträgt derzeit 0 Prozent in Bezug auf den aktuellen Aktienkurs. Dies liegt nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent und führt zu einer "Neutral"-Bewertung der Dividendenpolitik durch unsere Analysten.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Silver Grail beträgt aktuell 105,04 und liegt damit 67 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 322. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist, wodurch Silver Grail eine "Gut"-Bewertung erhält.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) von Silver Grail derzeit bei 0,11 CAD, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst ging bei 0,1 CAD aus dem Handel und hat damit einen Abstand von -9,09 Prozent aufgebaut. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt die Aktie mit einem aktuellen Niveau von 0,12 CAD und einer Differenz von -16,67 Prozent unter dem Durchschnitt, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) ordnet die Aktie von Silver Grail als Neutral-Titel ein. Der RSI7 beträgt 50 und führt zu einer "Neutral"-Empfehlung, während der RSI25 für diesen Zeitraum bei 70 liegt und somit zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

