Silver Grail Aktie: Anleger dürfen gespannt sein!

Die technische Analyse der Silver Grail zeigt, dass der Kurs der Aktie derzeit -8,33 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Betrachtet man hingegen die vergangenen 200 Tage, so ergibt sich eine Einstufung von "Neutral", da die Distanz zum GD200 bei 0 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Für einen Zeitraum von 7 Tagen wird dies im RSI aufgezeichnet. Der aktuelle Wert des RSI für die Silver Grail beträgt 100, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher die Einstufung "Schlecht" erhält. Bei einer Ausweitung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 60, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird die Einstufung auf dieser Basis als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich für den RSI die Einstufung "Schlecht".

In Bezug auf die Dividende liegt die Silver Grail mit einer Ausschüttung von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau (3,85 %) niedriger. Die Differenz von 3,85 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung von "Schlecht".

Das Sentiment und der Buzz, also die weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie, zeigen, dass die Kommunikation im Netz rund um die Aktie von Silver Grail in den vergangenen Monaten eine übliche Aktivität hervorgebracht hat. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich die Einschätzung "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung zeigt im gleichen Zeitraum kaum Veränderungen, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daraus für die Silver Grail ein Gesamtwert von "Neutral".

