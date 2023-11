Silver Elephant Mining Aktie: Das hat Gewicht!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Bewegungen des Aktienkurses innerhalb von 7 Tagen zu analysieren. Der RSI für Silver Elephant Mining liegt bei 88,89, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist. Dies wird als "Schlecht" bewertet. Der RSI25 beträgt 50, was auf eine neutrale Situation hinweist. Insgesamt wird die Kategorie RSI als "Schlecht" eingestuft.

Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) beträgt 0,39 CAD, während der aktuelle Kurs bei 0,31 CAD liegt. Dies entspricht einer Abweichung von -20,51 Prozent und wird als "Schlecht" bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) beträgt 0,28 CAD, was zu einer positiveren Bewertung führt. Insgesamt erhält Silver Elephant Mining in der Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Das Stimmungsbild in den sozialen Medien hat sich bei Silver Elephant Mining nicht wesentlich verändert. Es gibt keine signifikanten positiven oder negativen Themen, daher wird das Sentiment als "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussionen hat keine signifikanten Unterschiede gezeigt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Netzwerken war größtenteils neutral. Allerdings gab es an einigen Tagen eine verstärkte Diskussion über positive Themen in Bezug auf Silver Elephant Mining. Insgesamt wird das Anleger-Sentiment als "Gut" bewertet.

