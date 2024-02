Silver Elephant Mining Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Der Relative Strength Index (RSI) für die Silver Elephant Mining-Aktie zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Sowohl der 7-Tage-RSI (33) als auch der 25-Tage-RSI (57,14) deuten auf eine neutrale Einstufung hin.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung rund um Silver Elephant Mining in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso wurde keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien festgestellt, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln ebenfalls eine neutrale Einschätzung und Stimmung rund um die Aktie wider, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der Silver Elephant Mining-Aktie sowohl im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (-12,5 Prozent) als auch der letzten 50 Handelstage (-6,67 Prozent) unterdurchschnittlich ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Zusammenfassend ergibt sich daher für die Aktie von Silver Elephant Mining eine neutrale bis schlechte Bewertung basierend auf dem RSI, Sentiment und Buzz, Diskussionsstärke in den sozialen Medien und der technischen Analyse.

