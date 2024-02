Silver Dollar Resources Aktie: Reagiert die Aktie?

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Die Stimmung und das Interesse an Aktien sind wichtige Faktoren, die neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet widerspiegeln. Wir haben die Aktie von Silver Dollar anhand dieser Kriterien untersucht und festgestellt, dass die Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Silver Dollar bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt sich, dass Silver Dollar weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 61,54 Punkten und der RSI25 bei 56,6 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Auch die Stimmung auf sozialen Plattformen ist positiv, und die Nutzer haben in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positive Themen rund um Silver Dollar aufgegriffen. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Gut".

In technischer Hinsicht ist die Silver Dollar mit einem Kurs von 0,165 CAD derzeit -21,43 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung ebenfalls "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -38,89 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

