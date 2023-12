Silver Dollar Resources Aktie: Pleite oder Chance?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI für Silver Dollar auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 66,67 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 42,11 keine überkaufte oder überverkaufte Situation an, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Bei der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 0,31 CAD für die Silver Dollar-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,23 CAD, was einem Unterschied von -25,81 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,22 CAD, was einen ähnlichen letzten Schlusskurs (+4,55 Prozent) bedeutet. Dadurch erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis. Insgesamt ergibt sich damit für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es während des vergangenen Monats keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Somit wird dieser Punkt ebenfalls mit "Neutral" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat deutet darauf hin, dass die Aktie tendenziell weder viel noch wenig Beachtung erfährt. Auch hier führt dies zu einem "Neutral"-Rating für die Silver Dollar-Aktie.

In sozialen Medien wurde die Silver Dollar-Aktie in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern als eher neutral bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen führt zu dem Schluss, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt wird daher die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Neutral"-Einstufung für die Silver Dollar-Aktie.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Silver Dollar Resources-Analyse vom 17.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Silver Dollar Resources jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Silver Dollar Resources-Analyse.

Silver Dollar Resources: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...