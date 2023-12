Silver Dollar Resources Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, basierend auf den Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit. Der RSI für Silver Dollar liegt derzeit bei 16,67 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Auf 25-Tage-Basis wird das Wertpapier jedoch als "Neutral" eingestuft, da der RSI25 weder überkauft noch überverkauft ist.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs der Silver Dollar von 0,24 CAD 22,58 Prozent unter dem GD200 von 0,31 CAD, was auf ein "Schlecht"-Signal hinweist. Im Gegensatz dazu weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 0,22 CAD auf, was auf ein "Gut"-Signal hinweist. Insgesamt wird der Kurs der Silver Dollar-Aktie als "Neutral" bewertet, basierend auf dem Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Stimmung für Silver Dollar in den letzten Wochen kaum verändert hat und daher als "Neutral" eingestuft wird. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung bei Silver Dollar zeigt sich insgesamt als eher neutral, basierend auf den Diskussionen in den sozialen Medien der letzten Wochen. Weder positive noch negative Themen standen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Somit ergibt sich eine Gesamtbewertung von "Neutral" basierend auf der Anleger-Stimmung.

