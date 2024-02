Silver Bull Resources Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien in Bezug auf die Aktie von Silver Bull ist insgesamt positiv. In den letzten zwei Wochen wurden vorwiegend positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Die Anleger-Stimmung wird daher insgesamt als "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über Silver Bull in den sozialen Medien. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Häufigkeit der Diskussionen über die Aktie zeigt, dass sie sich im Normalbereich befindet, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse der Silver Bull-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,14 CAD liegt. Der letzte Schlusskurs (0,16 CAD) weicht daher um +14,29 Prozent ab, was charttechnisch gesehen als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit einem Schlusskurs von 0,15 CAD über dem gleitenden Durchschnitt (+6,67 Prozent), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Silver Bull-Aktie damit eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Silver Bull als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7 liegt bei 50, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 45,45 liegt und ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

