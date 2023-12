Silver Bull Resources Aktie: Gut oder schlecht?

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet kann einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefern. Bei Silver Bull zeigen sich interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen auf, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Der Relative Strength-Index zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung für die Silver Bull-Aktie. Der RSI7 liegt bei 66,67 und der RSI25 bei 40, was zu dieser Bewertung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv. Anleger zeigten sich an fünf Tagen positiv gestimmt und an zwei Tagen neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine Diskussionen über das Unternehmen Silver Bull. Daher bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass die Silver Bull-Aktie derzeit +18,18 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Schlecht". Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

