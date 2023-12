Silver Buckle Mines Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Die Silver Buckle Mines wird derzeit technisch betrachtet und auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,22 USD, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (0,188 USD) um -14,55 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,22 USD resultiert in einer Abweichung von -14,55 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird.

Die Anleger-Stimmung bezüglich der Silver Buckle Mines wird von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Es wurden in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einstufung "Neutral" führt.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Silver Buckle Mines festgestellt werden. Sowohl die Anzahl der Beiträge als auch die Grundstimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien bleiben neutral.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Silver Buckle Mines liegt bei 51,67 für einen Zeitraum von 7 Tagen und bei 50,46 für 25 Tage, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Silver Buckle Mines kaufen, halten oder verkaufen?

