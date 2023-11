Silver Base Aktie: Ein handfester Grund

Die Dividendenrendite von Silver Base liegt derzeit bei 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,5 % für Händler. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Silver Base derzeit bei 0,03 HKD. Der Aktienkurs selbst liegt bei 0,031 HKD und hat somit einen Abstand von +3,33 Prozent aufgebaut, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt ebenfalls bei 0,03 HKD, was einer Differenz von +3,33 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Die Gesamtbewertung auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

Die Anleger-Stimmung bei Silver Base in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral, basierend auf den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen. In den Diskussionen der letzten ein bis zwei Tage wurden weder positive noch negative Themen hervorgehoben, was zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral" führt.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -8,82 Prozent erzielt, was 20,26 Prozent unter dem Durchschnitt für zyklische Konsumgüter liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Händler" beträgt 4,63 Prozent, und Silver Base liegt aktuell 13,45 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.