SilverSun Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Die Softwarefirma Silversun weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 % aus, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,25 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 25,26 und liegt damit 57 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 58. Die Aktie ist somit aus heutiger Sicht unterbewertet, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Silversun zeigt, dass die Aktie sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 7,07 Punkte, während der 25-Tage-RSI bei 28,28 liegt. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Das Anleger-Sentiment rund um Silversun war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An 12 Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch aktuell sind es vor allem positive Themen, die die Anleger interessieren. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt erhält Silversun basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer eine "Gut"-Bewertung.

