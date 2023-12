SilverSun Aktie: Jetzt aber!

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Die Silversun-Aktie wird derzeit als "Gut" eingestuft, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 des Wertes liegt bei 3,63 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (8,6 USD) um +136,91 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 4,69 USD zeigt eine positive Abweichung von +83,37 Prozent. Insgesamt ergibt sich somit eine Bewertung als "Gut".

Im Branchenvergleich hat die Silversun-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 203,38 Prozent erzielt, was im Vergleich zum Sektor "Informationstechnologie" eine Überperformance von 204,92 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Software" beträgt -0,89 Prozent, wobei Silversun aktuell um 204,28 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, obwohl in den letzten Tagen eine verstärkte Diskussion über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Silversun stattfand. Aufgrund dieser gemischten Stimmung wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die fundamentale Analyse gilt die Silversun-Aktie als unterbewertet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV liegt mit 25,26 insgesamt 59 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Software" (61,24), was zu einer Einstufung als "Gut" führt.

