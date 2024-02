SilverSun Aktie: Immer langsam!

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Die Silversun-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 5,98 USD verzeichnet. Am letzten Handelstag erreichte der Schlusskurs 14,61 USD, was einem Unterschied von 144,31 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 13,46 USD zeigt einen positiven Trend, da der letzte Schlusskurs um 8,54 Prozent darüber lag.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" liegt die Rendite von Silversun mit 361,31 Prozent um 214 Prozent höher. Die "Software"-Branche verzeichnete dagegen eine mittlere Rendite von -3,59 Prozent, wobei Silversun mit 364,9 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.

Fundamental betrachtet ist Silversun im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Software) unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 25,26, was einem Abstand von 57 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 58,5 entspricht. Auf fundamentaler Basis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Empfehlung.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Silversun-Aktie aktuell weder überkauft noch -verkauft ist, mit einem RSI-Wert von 36,87 für den 7-Tage-Zeitraum und einem Wert von 53 für den 25-Tage-Zeitraum. Dies führt insgesamt zu einer Einstufung des RSI als "Neutral".

