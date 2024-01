SilverSun Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

In den letzten vier Wochen gab es bei Silversun keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie führt. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was darauf hindeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Dadurch erhält Silversun insgesamt ein schlechtes Rating in diesem Bereich.

Der Vergleich des Aktienkurses zeigt, dass Silversun im vergangenen Jahr eine Rendite von 203,38 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich der Informationstechnologie liegt die Aktie mit 191,85 Prozent über dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur Branche "Software" liegt die Rendite mit 9,91 Prozent deutlich höher, was zu einer insgesamt guten Bewertung der Aktie führt.

Im Bereich der Fundamentalanalyse ergibt sich ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 25 für Silversun. Im Vergleich dazu liegt das durchschnittliche KGV in der Branche "Software" bei 59, was darauf hindeutet, dass die Aktie unterbewertet ist. Daher erhält Silversun in dieser Kategorie eine gute Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative-Stärke-Index (RSI) für Silversun weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI7 mit 51,23 Punkten als auch der RSI25 mit 41,14 Punkten führen zu einer neutralen Bewertung in diesem Bereich.

Insgesamt erhält Silversun aufgrund der genannten Faktoren ein neutrales Rating in verschiedenen Analysebereichen.

SilverSun kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich SilverSun jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen SilverSun-Analyse.

SilverSun: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...