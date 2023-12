SilverSun Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Die charttechnische Analyse der Silversun-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 3,91 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 13,05 USD liegt somit deutlich über diesem Wert, mit einer Abweichung von +233,76 Prozent. Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie als "Gut" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 5,73 USD unter dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von +127,75 Prozent entspricht. Somit erhält die Silversun-Aktie auch auf dieser kurzfristigen Basis ein "Gut"-Rating.

Im Branchenvergleich hat die Silversun-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 203,38 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche im Durchschnitt um 6,31 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +197,07 Prozent für Silversun. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor konnte eine Überperformance von 197,06 Prozent festgestellt werden, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine mittlere Aktivität in Bezug auf Silversun, weshalb das Sentiment als "Neutral" bewertet wird. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einem insgesamt positiven Stimmungsbild führt und somit zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Silversun-Aktie 25, während vergleichbare Unternehmen aus der "Software"-Branche im Durchschnitt ein KGV von 60 haben. Aus diesem Grund wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält somit auch in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

