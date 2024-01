Die SilverCrest Metals-Anleger haben diesen Tag gefürchtet!

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, so die Analyse der Anleger. An vier Tagen dominierten hingegen positive Themen die Diskussion, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell jedoch unterhalten sich die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Silvercrest Metals. Die Redaktion bewertet daher die Aktie insgesamt als "Neutral".

Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben. Konkret handelte es sich um 6 "Schlecht"-Signale gegenüber 3 "Gut"-Signalen auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI), der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 und 25 Tagen indiziert, ergibt sich eine unterschiedliche Bewertung. Der RSI der Silvercrest Metals liegt bei 73,27, womit die Situation als überkauft betrachtet wird, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 für die Silvercrest Metals bewegt sich hingegen bei 57, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung als "Schlecht" vergeben.

Hinsichtlich der Dividende schüttet Silvercrest Metals gegenüber dem Branchendurchschnitt eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 3,59 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 3,59 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Ertrag niedriger ist.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen eine Zunahme negativer Kommentare über Silvercrest Metals. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den roten Bereich, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie führt. Zudem wurde über das Unternehmen deutlich weniger diskutiert als normal, und es ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird daher die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

