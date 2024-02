SilverCrest Metals Aktie: Das wird teuer!

In den letzten zwei Wochen wurde Silvercrest Metals von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet, so die Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Gut". Allerdings wurden auch 7 Schlecht-Signale gefunden, weshalb die Messung insgesamt zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Fundamental betrachtet liegt das KGV von Silvercrest Metals mit 11,38 unter dem Branchendurchschnitt von 337,04 in der Branche "Metalle und Bergbau". Auf dieser Grundlage erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen, daher ist die Diskussionintensität in den sozialen Medien ein wichtiger Faktor. Bei Silvercrest Metals wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zudem weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Schlecht" führt.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau (3,58 %) weist Silvercrest Metals eine Dividende von 0 % auf, was zu einer niedrigeren Bewertung führt und die Einstufung "Schlecht" rechtfertigt.

