SilverCrest Metals Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Silvercrest Metals konnte in den letzten 12 Monaten eine Performance von 0,58 Prozent erzielen, während ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -12,77 Prozent gefallen sind. Das bedeutet eine Outperformance von +13,35 Prozent im Branchenvergleich für Silvercrest Metals. Auch im "Materialien"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -12,77 Prozent, wobei Silvercrest Metals 13,35 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Im Vergleich zum Durchschnitt der Branche Metalle und Bergbau weist Silvercrest Metals eine Dividendenrendite von 0 % auf, was 3,59 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 3,59 % ist. Somit wird der Ertrag als niedriger eingestuft und führt zur Bewertung "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Silvercrest Metals in den sozialen Medien zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte sich ebenfalls im roten Bereich. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Die geringere Diskussion über Silvercrest Metals in den sozialen Medien sowie die abnehmende Aufmerksamkeit führen ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Silvercrest Metals mittlerweile bei 7,8 CAD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 8,24 CAD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +5,64 Prozent und führt zur Bewertung "Gut". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 8,21 CAD, was einen Abstand von +0,37 Prozent zur Aktie darstellt und somit als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält das Unternehmen daher die Gesamtnote "Gut".

