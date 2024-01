SilverCrest Metals Aktie: Das ist die Höhe!

In den letzten zwei Wochen wurde die Stimmung der Anleger in sozialen Medien bezüglich Silvercrest Metals als neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge, die sich in diesem Zeitraum mit dem Unternehmen befasst haben. In den letzten Tagen wurden jedoch hauptsächlich negative Themen rund um den Wert diskutiert. Insgesamt lässt sich daher eine neutrale Anleger-Stimmung feststellen.

Die Dividendenrendite von Silvercrest Metals liegt bei 0 Prozent und somit 3,65 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Bereich Metalle und Bergbau. Dies macht die Aktie aus heutiger Sicht zu einem unrentablen Investment, weshalb die Redaktion sie mit "Schlecht" bewertet.

Bei der technischen Analyse anhand des gleitenden Durchschnitts der Aktie der letzten 200 Handelstage ergibt sich ein aktueller Wert von 7,83 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 8,64 CAD liegt (Unterschied +10,34 Prozent). Basierend auf dieser Analyse wird die Aktie als "Gut" bewertet. Auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage, welcher bei 7,96 CAD liegt und der letzte Schlusskurs darüber liegt (+8,54 Prozent Abweichung), erhält die Aktie ein "Gut"-Rating. Insgesamt wird die Aktie somit in der technischen Analyse mit einem "Gut"-Rating versehen.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Silvercrest Metals beträgt 11, im Vergleich zu einem Branchendurchschnitt von 322 in der Branche Metalle und Bergbau. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

