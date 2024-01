SilverCrest Metals Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) analysiert die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Silvercrest Metals-Aktie zeigt einen Wert von 75, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu steht der 7-Tage-RSI im Gegensatz zum 25-Tage-RSI (53,7), welcher weder überkauft noch überverkauft ist und damit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt resultiert daraus ein "Schlecht"-Rating für die Silvercrest Metals-Aktie.

Die Stimmung und das Interesse in den sozialen Medien bezüglich Silvercrest Metals haben sich in den letzten Wochen negativ verändert. Dies spiegelt sich in einer abnehmenden Diskussion über das Unternehmen wider und wird mit einer "Schlecht"-Bewertung honoriert.

Die technische Analyse zeigt, dass die Silvercrest Metals-Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnitts sowohl der letzten 200 als auch der letzten 50 Handelstage eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Die Diskussion in den sozialen Medien hat in den letzten Tagen gezeigt, dass die Marktteilnehmer überwiegend positiv gegenüber Silvercrest Metals eingestellt waren. Allerdings haben die neuesten Nachrichten hauptsächlich negativ ausgesehen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse führt.

Zusammenfassend erhält Silvercrest Metals daher eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf der Anlegerstimmung.

