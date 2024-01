SilverCrest Metals Aktie: Wo soll das noch hinführen?

Bei einer Dividende von 0 % ist Silvercrest Metals im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau (3,62 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 3,62 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Schlecht" ableiten.

In Bezug auf die technische Analyse kann festgestellt werden, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Silvercrest Metals-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 7,77 CAD liegt. Der letzte Schlusskurs (7,96 CAD) weicht um +2,45 Prozent davon ab. Auf Basis dieses Wertes wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, liegt dieser bei 8,27 CAD. Der letzte Schlusskurs weicht um -3,75 Prozent davon ab, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Silvercrest Metals-Aktie somit ein "Neutral"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Silvercrest Metals-Aktie hat einen Wert von 75, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 53,7, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Silvercrest Metals.

In den letzten Wochen konnte eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen bei Silvercrest Metals festgestellt werden. Dies spiegelt sich in einer abnehmenden Aufmerksamkeit über das Unternehmen und negativen Auffälligkeiten in den sozialen Medien wider. Aufgrund dessen bekommt Silvercrest Metals in Bezug auf Sentiment und Buzz daher ein "Schlecht"-Rating.

Insgesamt lässt sich somit festhalten, dass Silvercrest Metals derzeit in verschiedenen Bereichen schlechter bewertet wird und in Summe daher ein "Schlecht"-Rating erhält.

