SilverCrest Metals Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Die Aktie von Silvercrest Metals wird aufgrund verschiedener Analysen und Kennzahlen bewertet. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie als "Gut" eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 11,38 deutlich niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen der Branche. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 7,78 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 7,99 CAD liegt. Dies entspricht einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt eine ähnliche Bewertung, mit einer Abweichung von -3,15 Prozent. Insgesamt erhält die Aktie somit aus technischer Sicht ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) ordnet der Aktie ebenfalls ein "Neutral"-Rating zu, basierend auf Werten von 75,89 (RSI7) und 56,72 (RSI25). Dies zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, allerdings hat die negative Kommunikation in Bezug auf das Unternehmen in den letzten Tagen zugenommen. Statistische Daten weisen zudem auf einen Überhang von Verkaufssignalen hin. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysen und Kennzahlen, dass die Silvercrest Metals-Aktie derzeit als neutral eingestuft wird, sowohl aus fundamentaler, technischer als auch aus Anlegerperspektive.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre SilverCrest Metals-Analyse vom 20.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich SilverCrest Metals jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen SilverCrest Metals-Analyse.

SilverCrest Metals: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...