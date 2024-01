SilverCrest Metals Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Das Unternehmen Silvercrest Metals hat kürzlich die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich gezogen, da seine Aktie aufgrund verschiedener Analysemethoden bewertet wurde.

Fundamentalanalyse: Eine der ersten Methoden, um den Wert einer Aktie zu bewerten, ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Dabei zeigt sich, dass Silvercrest Metals mit einem KGV von 11,38 unter dem Branchendurchschnitt liegt, was darauf hinweist, dass die Aktie als preisgünstig angesehen werden kann.

Technische Analyse: Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung der Aktie zeigt, dass der Schlusskurs in den letzten 200 Handelstagen bei 7,81 CAD lag, während der letzte Schlusskurs bei 8,17 CAD nur eine geringfügige Abweichung davon aufweist. Somit wird die Aktie als "Neutral" bewertet, basierend auf dieser Analyse. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage.

Relative Strength Index (RSI): Der RSI der letzten 7 Tage liegt bei 69, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt keine übermäßige Volatilität und wird daher ebenfalls als neutral eingestuft.

Sentiment und Buzz: Die Stimmung in Bezug auf Silvercrest Metals hat sich in den letzten Wochen negativ verändert, was zu einer Bewertung dieses Kriteriums als "Schlecht" führt. Die Anzahl der Diskussionen und Beiträge zeigt jedoch keine signifikanten Unterschiede, was zu einer neutralen Bewertung in diesem Bereich führt.

Insgesamt ergibt die Analyse, dass Silvercrest Metals auf der Grundlage fundamentaler und technischer Kriterien sowie des Sentiments und des Buzz mit einer neutralen bis schlechten Bewertung bewertet wird.

