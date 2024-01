SilverCrest Metals Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wenn wir den RSI für Silvercrest Metals betrachten, sehen wir, dass der 7-Tage-RSI derzeit bei 77,69 Punkten liegt, was darauf hindeutet, dass die Aktie momentan überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 67,31, was darauf hindeutet, dass Silvercrest Metals weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In Bezug auf Silvercrest Metals wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert, wobei an acht Tagen positive Themen im Vordergrund standen. Aktuell sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Automatische Analysen haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht" Signale im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf Dividenden schüttet Silvercrest Metals derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Metalle und Bergbau, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Im Branchenvergleich erzielte Silvercrest Metals in den vergangenen 12 Monaten eine Outperformance von +17,26 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

