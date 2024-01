SilverCrest Metals Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Silbercrest Metals-Aktie von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet, so die Auswertung von Kommentaren und Beiträgen. Im Gegensatz dazu dominierten in den letzten Tagen jedoch überwiegend negative Themen. Die Anleger-Stimmung wird daher insgesamt als neutral eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 55,65, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls eine neutrale Situation mit einem Wert von 44. Insgesamt wird die Silbercrest Metals-Aktie daher auch in dieser Kategorie als neutral bewertet.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Materialien" hat die Silbercrest Metals-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -0,82 Prozent erzielt, was 9,97 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie in dieser Hinsicht insgesamt positiv bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage bei 7,83 CAD liegt. Der letzte Schlusskurs (8,64 CAD) liegt damit deutlich darüber, was eine positive Bewertung der Aktie auf dieser Basis zur Folge hat. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage deutet auf eine positive Entwicklung hin.

Insgesamt wird die Silbercrest Metals-Aktie sowohl aufgrund der Anleger-Stimmung als auch auf Basis technischer Analysen als neutral bis positiv eingestuft.

