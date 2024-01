SilverCrest Metals Aktie: Lieber erstmal halten!

Bei Silvercrest Metals hat sich in den letzten Wochen eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes abgezeichnet. Dies ergibt sich aus der Auswertung von sozialen Medien, in denen eine Tendenz zu besonders negativen Themen festgestellt wurde. Auch die Anzahl der Beiträge über das Unternehmen ist rückläufig, was ebenfalls als negativ bewertet wird. Insgesamt erhält Silvercrest Metals daher eine schlechte Bewertung in Bezug auf das Stimmungsbild.

In fundamentalen Aspekten zeigt sich jedoch eine unterbewertete Position des Unternehmens. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 11,38, was 96 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt. In der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt der durchschnittliche Wert momentan 309, was dazu führt, dass Silvercrest Metals als unterbewertet eingestuft wird.

Was die Dividende betrifft, so fällt die Ausschüttung bei Silvercrest Metals mit 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt (3,62 %) niedriger aus. Dies führt zu einer schlechten Bewertung in Bezug auf die Dividende.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Trend der Aktie als neutral eingestuft werden kann. Sowohl der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 200 Handelstage als auch auf Basis der letzten 50 Handelstage führen zu einem neutralen Rating.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass das Stimmungsbild negativ ist, fundamentale Aspekte jedoch eine unterbewertete Position anzeigen, während die technische Analyse neutral ist.

SilverCrest Metals kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich SilverCrest Metals jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen SilverCrest Metals-Analyse.

