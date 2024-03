SilverCrest Metals Aktie: Jetzt geht’s rund!

Der Relative Strength Index (RSI) für Silvercrest Metals zeigt einen Wert von 17,48, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" eingestuft wird. Dieser Index indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, wobei die Anzahl der Aufwärtsbewegungen in Bezug gesetzt wird. Eine Bewertung als "Gut" ergibt sich auch auf Basis des RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt und einen Wert von 48 für Silvercrest Metals zeigt, was als Anzeichen für eine neutrale Situation gilt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Aktie eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität aufweist und die Rate der Stimmungsänderung negativ ist. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in diesem Punkt.

Die fundamentale Analyse ergibt eine Unterbewertung der Aktie von Silvercrest Metals mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11,38 im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau", die mit 336,12 bewertet werden. Aufgrund dieser Kennzahl wird die Einstufung als "Gut" vorgenommen.

Die Stimmung der Anleger in sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Allerdings wurden auch 9 Schlecht-Signale herausgefiltert, was zu einer gegenteiligen "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Gut"-Einstufung für Silvercrest Metals.

