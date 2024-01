SilverCrest Metals Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Das kanadische Bergbauunternehmen Silvercrest Metals wird anhand verschiedener Kriterien bewertet, um Anlegern eine fundierte Entscheidungshilfe zu bieten.

Fundamental betrachtet, weist die Aktie von Silvercrest Metals ein relativ niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11,38 auf, was sie im Vergleich zur Branche "Metalle und Bergbau" als preisgünstig erscheinen lässt. Der Durchschnitt dieses Kriteriums in der Branche liegt bei 324, wodurch Silvercrest Metals mit einem Abstand von 96 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt.

In der technischen Analyse zeigt sich die Silvercrest Metals-Aktie in einem neutralen Licht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 7,81 CAD, während der letzte Schlusskurs mit 8,17 CAD nur geringfügig darüber liegt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem neutralen Rating bedacht, da der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe am gleitenden Durchschnitt liegt.

Hinsichtlich der Dividende ergibt sich ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs, was eine negative Differenz von -3,57 Prozent im Vergleich zu branchenüblichen Unternehmen ausweist. Dies führt zu einer schlechten Bewertung der Dividendenpolitik von Silvercrest Metals.

Das Stimmungsbild in den sozialen Medien zeigt eine deutliche Verschlechterung im Hinblick auf Silvercrest Metals. Dies spiegelt sich in einer schlechten Bewertung des Sentiments wider, während die Anzahl der Beiträge eine neutrale Bewertung erhält.

Zusammenfassend erhält Silvercrest Metals anhand der verschiedenen Kriterien eine überwiegend negative Bewertung, was Anleger dazu veranlassen sollte, das Investment sorgfältig zu prüfen.

Sollten SilverCrest Metals Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich SilverCrest Metals jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen SilverCrest Metals-Analyse.

SilverCrest Metals: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...