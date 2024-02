SilverCrest Metals Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Der Aktienkurs von Silvercrest Metals hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") sehr gut entwickelt. Mit einer Rendite von 0,58 Prozent liegt Silvercrest Metals mehr als 21 Prozent über dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Metalle und Bergbau"-Branche von -20,42 Prozent in den letzten 12 Monaten, weist Silvercrest Metals mit 21 Prozent deutlich bessere Ergebnisse auf. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) von Silvercrest Metals liegt bei 70,34, was auf eine überkaufte Situation hinweist. Dies resultiert in einer Bewertung als "Schlecht". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls mit einem Wert von 71 eine überkaufte Situation an und erhält die Bewertung "Schlecht". Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Bewertung "Schlecht" vergeben.

Die Anleger-Stimmung bei Silvercrest Metals ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen zeigt, dass insbesondere positive Themen dominieren, was zu der Einschätzung "Gut" führt. Die Analyse um konkret berechenbare Handelssignale aus den sozialen Medien ergab 4 Gut-Signale und 0 Schlecht-Signale, was zu einer insgesamt "Gut" Empfehlung führt.

In Bezug auf Dividendenrendite schüttet Silvercrest Metals im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Metalle und Bergbau eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 3,45 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt ist. Daher erhält die Dividendenrendite die Einstufung "Schlecht".

Insgesamt zeigt sich, dass Silvercrest Metals in Bezug auf den Aktienkurs eine positive Entwicklung aufweist, während der RSI und die Dividendenrendite eher negative Signale senden. Die Anleger-Stimmung ist hingegen überwiegend positiv, was zu einer gemischten Bewertung der Aktie führt.

