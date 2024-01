SilverCrest Metals Aktie: Bitte nicht vergessen!

Weitere Suchergebnisse zu "Anglo American Platinum Plc.":

Die Dividendenpolitik von Silvercrest Metals wird von Analysten negativ bewertet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs aktuell bei 0 liegt, was einer negativen Differenz von -3,57 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Silvercrest Metals wird als neutral eingestuft, da in den sozialen Medien vorwiegend negative Meinungen veröffentlicht wurden und der Meinungsmarkt sich in den letzten Tagen weder positiv noch negativ mit Silvercrest Metals befasst hat. Analytische Untersuchungen zeigen, dass sowohl positive als auch negative Signale abgegeben wurden, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Silvercrest Metals-Aktie zeigt für die letzten 7 Tage einen Wert von 69, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist, da das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt mit einem Wert von 59,5 eine neutrale Einstufung. Somit wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Materialien" hat die Aktie von Silvercrest Metals im vergangenen Jahr eine Rendite von 0,58 Prozent erzielt, was 12,01 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

