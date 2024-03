SilverCrest Metals Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Das Anleger-Sentiment für Silvercrest Metals ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Insgesamt zeigte das Stimmungsbarometer an 11 Tagen grün, während negative Diskussionen nicht verzeichnet wurden. An drei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen sind vor allem positive Themen im Fokus der Anleger. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Trotzdem zeigen tiefgreifende und automatische Analysen, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht"-Signale im Vordergrund standen.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt ebenfalls positive Signale für Silvercrest Metals. Die Diskussionsintensität war in den letzten Monaten erhöht, und auch die Rate der Stimmungsänderung war positiv. Dadurch erhält die Aktie in diesem Bereich ebenfalls eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) indiziert eine überverkaufte Situation mit einem Wert von 19,67. Dennoch wird dies als "Gut" bewertet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 36, was auf eine neutralere Situation hindeutet. Insgesamt wird die Aktie auch in dieser Kategorie als "Gut" eingestuft.

Aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet, zeigt sich Silvercrest Metals unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 11 liegt, während vergleichbare Unternehmen in der Branche im Durchschnitt ein KGV von 336 haben. Daher erhält die Aktie auch in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Insgesamt wird die Aktie von Silvercrest Metals auf Basis des Anleger-Sentiments, der Kommunikation im Netz, des RSI und fundamentalen Kennzahlen als "Gut" bewertet.

