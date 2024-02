SilverCrest Metals Aktie: Anleger aufgepasst!

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Auf Grundlage des gleitenden Durchschnittskurses wird die Silvercrest Metals derzeit als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 7,7 CAD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (7,53 CAD) um -2,21 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Neutral". Über die vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 8,34 CAD, was einer Abweichung von -9,71 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Schlecht" bewertet. Insgesamt ergibt sich für die Aktie das Rating "Neutral".

Die Analyse der Stimmung rund um Silvercrest Metals zeigt, dass die Kommentare auf sozialen Plattformen größtenteils positiv waren. Auch die Themen, die in den letzten ein bis zwei Tagen von Nutzern sozialer Medien aufgegriffen wurden, waren überwiegend positiv. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Gut". Jedoch ergibt die Betrachtung von Handelssignalen eine "Schlecht" Bewertung, da fünf konkret berechnete Signale zur Verfügung stehen. Insgesamt wird die Stimmung rund um Silvercrest Metals als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) für den Zeitraum von 7 Tagen beträgt 67,77 und führt zur Bewertung als "Neutral". Der RSI25 für 25 Tage beläuft sich auf 66,15, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich ein Rating von "Neutral" basierend auf dem RSI.

In Bezug auf die Dividende weist Silvercrest Metals derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Metalle und Bergbau") von 3,61 %. Die Differenz von lediglich 3,61 Prozentpunkten führt zur Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

