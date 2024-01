SilverBow Aktie: Was war das denn?

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Analystenbewertung: Die Analysteneinschätzungen für Silverbow aus den letzten zwölf Monaten ergeben ein durchschnittliches "Neutral"-Rating, mit 1 Gut, 2 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen. Im vergangenen Monat gab es 0 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht Empfehlungen, was die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Neutral" einstuft. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 42,5 USD, was einem möglichen Anstieg der Aktie um 46,15 Prozent entspricht, was als "Gut"-Empfehlung bewertet wird. Insgesamt erhält die Silverbow-Aktie somit eine "Neutral"-Empfehlung von Analysten.

Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt Silverbow derzeit unter dem Branchendurchschnitt von 28,27%. In der Kategorie Dividende erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund der großen Differenz zu vergleichbaren Werten aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch".

Relative Strength Index (RSI): Der RSI ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Auf- und Abwärtsbewegungen in Relation setzt, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI von Silverbow liegt bei 42,73 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Der 25-Tage-RSI von 61,07 zeigt ebenfalls ein "Neutral"-Rating an. Somit erhält Silverbow eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem RSI.

Sentiment und Buzz: Die Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien deuten auf eine Verschlechterung des Bildes von Silverbow hin. Daher wird die Aktie in diesem Bereich mit "Schlecht" bewertet, da weniger über das Unternehmen gesprochen wurde.

Insgesamt erhält Silverbow gemäß der Analyse eine Mischung aus "Gut", "Neutral" und "Schlecht" Bewertungen von Analysten, basierend auf Dividendenrendite, Relative Strength Index und Sentiment in den sozialen Medien.

